Царьград: Удар по машине Бородая корректировали с дрона

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Противник корректировал удар по машине депутата Бородая с дронов, было не менее 3 артиллерийских выстрелов. Об этом сообщает Царьград.
Отмечается, что обстрел происходил вечером, когда машина с депутатом выезжала с позиций штурмовой бригады СДД, которая расположена на южном фланге Бахмутской группировки.
Своих целей ВСУ не достигли. Все пострадавшие офицеры живы. Уточняется, что они были доставлены в Светлодарский госпиталь.
Напомним, ранее депутат Госдумы, экс-председатель Совета министров ДНР Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО. Накануне Александр Бородай посетил расположение разведывательно-штурмовой бригады СДД.
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«Третьим выстрелом осколками задело машину в «спину». Удар на себя приняли два офицера штаба», — приводит Царьград слова собеседника из Союза добровольцев Донбасса.
Напомним, ранее депутат Госдумы, экс-председатель Совета министров ДНР Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО. Накануне Александр Бородай посетил расположение разведывательно-штурмовой бригады СДД.
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Екатерина Коршунова