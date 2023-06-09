Центр поддержки военнослужащих и их семей решил более 500 вопросов химчан

Фото: администрация г.о. Химки
«Большинство вопросов касалось юридических консультаций, зачисления в детей в детсады вне очереди, бесплатной записи в спортивные секции и кружки, льгот при оплате ЖКУ. С каждой семьёй установили личный контакт, закрепили кураторов, которые постоянно на связи с родными», – рассказал Волошин.
Центр поддержки работает по адресу: ул. 9 Мая, д.18Б. Все желающие могут принести гуманитарную помощь для жителей Донбасса и военных, письма со словами поддержки и пожеланиями бойцам. Филиал расположен в Красногорске на бульваре Строителей, 4к1. Телефон горячей линии: +7 (498) 602-00-23.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о помощи властей и жителей Подмосковья военным и их семьям.