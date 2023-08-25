Часть сбитой ракеты С-200 ВСУ упала в бассейн

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Часть сбитой ракеты С-200 ВСУ рухнула в каркасный бассейн, стоящий на частном участке, кадры происшествия публикует Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в деревне Ореховка Калужской области.
По словам очевидицы, сперва она услышала три взрыва, а затем на замелю посыпались обломки ракеты.
При этом, одна из деталей угодила в бассейн, долго шипела и бурлила в воде.
Вооруженные силы Украины выпустили ракету С200 около часа ночи 25 августа. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские силы выпускают в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ, соответственно, украинцы несут в семь раз больше потерь.
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По словам очевидицы, сперва она услышала три взрыва, а затем на замелю посыпались обломки ракеты.
Вооруженные силы Украины выпустили ракету С200 около часа ночи 25 августа. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские силы выпускают в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ, соответственно, украинцы несут в семь раз больше потерь.
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Евгения Парфентьева