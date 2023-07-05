Частный дом разрушен после обстрела курского села Троицкое

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что при обстреле села Троицкое Кореневского района со стороны ВСУ разрушен частный дом.
«После попадания в жилище взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь был оперативно потушен», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, всего по селу было выпущено три снаряда. Специалисты приступили к оценке нанесенного обстрелом ущерба. При этом глава региона уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.
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