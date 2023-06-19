Чеченские бойцы начали дежурство на месте прорыва диверсантов в Белгородской области

Фото: сайт Кремля
Кадыров сообщил, что чеченские бойцы начали дежурить на Грайворонской таможне
На Грайворонском таможенном пункте в Белгородской области в месте бывшего прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы начали дежурство чеченские бойцы. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
По его словам, раньше на этом участке работники таможенной службы занимались только «сугубо мирными вопросами».
Ранее Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Восток-Ахмат» на Ореховском направлении взяли в плен военнослужащих ВСУ, предпринимающих попытки контрнаступления.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
По его словам, раньше на этом участке работники таможенной службы занимались только «сугубо мирными вопросами».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Андрей Гаврилов