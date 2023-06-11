«Чем это закончится?»: Маск высказался об очередном пакете военной помощи Украине

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«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — задался вопросом один из богатейших людей мира под постом на тему помощи Украине от одного из пользователей принадлежащего Маску сервиса микроблогов Twitter.
Ранее представители администрации Белого дома заявили, что дальнейшая военная помощь Киеву и репутация президента США Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления украинской армии. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».