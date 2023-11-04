Четыре БПЛА ликвидированы над Белгородской и Курской областями

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Четыре беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями, информируют Минобороны России.
«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы в течение последних 24 часов 20 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 58 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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