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Четыре человека пострадали при обстреле брянского посёлка Суземка

11 октября 2023, 17:41
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Украинская сторона третий раз за день обстреляла поселок Суземка в Брянской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате действий киевского режима пострадали четверо мирных граждан. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что в результате обстрела повреждения получили административные здания, жилой дом и автомобиль. Богомаз добавил, что специалисты продолжают обследовать территорию обстрелянного поселка.


11 октября в Суражском районе Брянской области было зафиксировано уничтожение двух украинских беспилотных летательных аппаратов.

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В США назвали дату второго этапа контрнаступления ВСУ
Браун: Украина намерена продолжить контрнаступление зимой
11 октября 2023, 18:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина намерена продолжить контрнаступление зимой, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на пресс-конференции в Брюсселе.
«Киев намерен продолжить контрнаступления зимой», - прокомментировал ситуацию Браун. 

Генерал также отметил, что осознает всю сложность наступательных операций в зимние месяцы, однако, он считает, что западные союзники Киева делают все возможное, чтобы облегчить эту задачу. 

При этом, ранее полковник ВС Австрии Маркус Райснер заявил, что западные партнёры находятся в процессе признания провала контрнаступления ВС Украины.

4 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления. Предполагалось, что операция принесет успех уже к концу лета, однако, по состоянию на 11 октября, безуспешное контрнаступление медленно чахнет. При этом, главная цель операции - выход ВСУ к Азовскому морю, так и не была достигнута.

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Израильские военные и инструкторы начали массово покидать Украину
Алаудинов: израильские военные и инструкторы покидают Украину
11 октября 2023, 18:40

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Израильские военнослужащие и инструкторы, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ или обучали их, массово покидают Украину и возвращаются на родину. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала.

Он также отметил, что военных из Израиля на Украине было очень много, а их уход может негативно повлиять на моральный дух ВСУ. Кроме того, Алаудинов предположил, что теперь Украина будет получать гораздо меньше вооружения от стран Запада.

«Она (Украина – ред.) уже переходит даже не на второстепенный план, а, наверное, вообще ни на какой план», — заключил командир «Ахмата».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные начали предпринимать определенные шаги для освобождения Авдеевки, они наступают с двух сторон, уничтожая большое число вражеских опорных пунктов.

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NYT: Позиции ВСУ находятся под непрекращающимся обстрелом
11 октября 2023, 17:28

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Позиции украинской армии находятся под непрекращающимся обстрелом российских войск. Причем военнослужащие РФ применяют при этом самое разнообразное оружие и огневые средства.
Материал об этом появился в американской газете The New York Times. Авторы статьи часто ссылаются на свидетельства самих солдат ВСУ, которые сидят в окопах под непрерывным огнем. Украинские военные не скрывают, что находятся под постоянным огнем противника, причем россияне используют все имеющиеся у них виды оружия, будь то гранаты, выпускаемые с расстояния в несколько сотен метров или авиационные бомбы, сбрасываемые с самолетов. Это приводит к сильной истощенности украинских войск.

ВСУ с начала июня предпринимали попытки наступления на Запорожском, Южнодонецком и Авдеевском направлении, бросая в бой части, подготовленные и вооруженные НАТО. Ни на одном из этих участков украинцам не удалось добиться видимого успеха, а бесконечные «мясные» штурмы привели только к колоссальным потерям в личном составе и технике.

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Пушилин заявил об изменении ситуации в Авдеевке
Пушилин: ситуация в Авдеевке изменилась, ВС РФ продвигаются вперед
11 октября 2023, 17:20

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные начали предпринимать определенные шаги для освобождения Авдеевки, они наступают с двух сторон, уничтожая большое число вражеских опорных пунктов. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«В Авдеевке есть продвижение с двух сторон, по сути, как мы видим сейчас, происходит образование своеобразного мешка. Уничтожено уже достаточно большое количество и опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе», - цитирует РИА Новости Пушилина.

По его словам, российские силы продвигаются с севера и юга параллельно закрепляясь на новых отвоеванных позициях. Пушилин также отметил, что необходимость освобождения Авдеевки существовала уже давно. Именно оттуда идет ежедневный обстрел Донецка и его окрестностей. Сейчас ВС РФ предпринимают шаги, чтобы взять Авдеевку под контроль.

Кроме того, Пушилин рассказал, что ВСУ постепенно начинают покидать свои позиции, однако о масштабном отступлении, по его словам, говорить еще рано. Он объяснил, что все будет зависеть от украинского командования и от того, какие приказы оно будет отдавать. Вполне возможно, что Авдеевка станет вторым Артёмовском, где было уничтожено большое число украинских военных.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин также заявил, что российские военные смогли подойти к селу Бердычи, которое находится северо-западнее от Авдеевки, контроль над этим населенным пунктом позволит российским силам перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ. 

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#всу
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Началась решающая битва за Авдеевку
Украинский военный Фирсов заявил о начале решающей битвы за Авдеевку
11 октября 2023, 17:10

Фото: iStock/zabelin

В ДНР началась решающая битва за Авдеевку. Такое мнение высказал военнослужащие ВСУ, расположенные в данном районе в эфире телеканала «Киев 24».
«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», - считает военный Егор Фирсов.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные смогли подойти к селу Бердычи, которое находится северо-западнее от Авдеевки, контроль над этим населенным пунктом позволит российским силам перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ. Он уточнил, что к данному населенному пункту ВС РФ только вышли, и это не значит, что он уже под контролем российских сил. Гагин объяснил, что село находится на фланге, благодаря которому можно будет контролировать пути снабжения ВСУ.

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В рядах ВСУ начались конфликты из-за больших потерь на поле боя
Newsweek: в рядах элитной бригады ВСУ начались конфликты из-за потерь
11 октября 2023, 16:47

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В рядах элитного формирования «Магура» ВСУ начались конфликты, из-за больших потерь на поле боя, к которым привел приказ высшего командования. Об этом сообщает Newsweek.
«Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя», — говорится в материале.

Уточняется, что речь идёт о 47-й отдельной механизированной бригаде «Магура» ВСУ. Конфликты начались здесь из-за неправильного управления старшими офицерами. Оказалось, что приказ одного из них привел к большим потерям украинских военных.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что около села Работино за прошлые сутки уничтожили 2 танка украинской армии. По его словам, в ходе атаки армия Украины потеряла несколько десятков бойцов на линии Работино-Копани. Рогов также рассказал, что у него сложилось впечатление, что главной задачей украинских военных сил является уничтожение наибольшего количества своих же солдат.

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#всу
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В РФ разработали высокоскоростной дрон-камикадзе «Тубус» для уничтожения артиллерии
11 октября 2023, 14:14

Фото: istock / aapsky

Российские специалисты разработали новый высокоскоростной беспилотный летательный аппарат под названием «Тубус», запускающийся из переносной установки и предназначенный для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Новый беспилотник может разгоняться до скорости 250-300 км/ч, что почти в два раза быстрее других дронов, летающих со скоростью 100-150 км/ч. Из-за огромной скорости «Тубус» становится менее уязвимым для стрелкового оружия противника. Он также обладает дальностью полета 30-40 километров, что позволяет применять его для атак артиллерии врага в глубине фрона. Вес дрона составляет 10 килограмм, а пусковой установки — 5 кг, что позволяет быстро и просто переносить устройство.

«Тубус» уже успешно прошел внутренние испытания и через несколько месяцев пройдет официальные испытания беспилотника в зоне СВО.


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Рогов сообщил об уничтожении двух танков ВСУ возле Работино
11 октября 2023, 13:34

Фото: istock / Evgeny555

Около села Работино за прошлые сутки уничтожили 2 танка украинской армии. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе и РИА Новости.

«За минувшие сутки подбито два вражеских танка и БМП в районе Работино в сторону села Вербовое», — заявил Рогов.
Также, по его словам, в ходе атаки армия Украины потеряла несколько десятков бойцов на линии Работино-Копани. Рогова также рассказал, что у него сложилось впечатление, что главной задачей украинских военных сил является уничтожение наибольшего количества своих же солдат.  Он сообщил, что украинские «штурмовые группы идут по телам своих же погибших» и согласился с мнением, что украинская сторона реализует план «до последнего украинца», так как, по словам Рогова, другого объяснения нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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СМИ признали мифом превосходство и неуязвимость оружия НАТО
AT: ВС РФ разрушили миф о превосходстве вооружения НАТО
11 октября 2023, 13:26

Фото: iStock/aapsky

Российские силы смогли продемонстрировать на Украине, что оружие НАТО не является неуязвимым. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«Танки, несмотря на превосходную электронику и системы целеуказания, современную броню и отличную дизельную силовую установку, были уничтожены российскими орудиями, беспилотниками и минами», — говорится в статье.

По его мнению, Запад каждый раз оказывается учиться на своих просчетах. Старны НАТО были уверены, что их оружие сможет переломить ход конфликта на поле боя в сторону Украины, однако оно было уничтожено российскими военными. При этом израильские системы ПВО не смогли отразить удары ХАМАС по стране.

Таким образом, считает автор, вооружения США и Израиля, а также некоторых европейским стран не соответствуют заявленным характеристикам. 

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#нато
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