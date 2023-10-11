Четыре человека пострадали при обстреле брянского посёлка Суземка

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Украинская сторона третий раз за день обстреляла поселок Суземка в Брянской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате действий киевского режима пострадали четверо мирных граждан. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что в результате обстрела повреждения получили административные здания, жилой дом и автомобиль. Богомаз добавил, что специалисты продолжают обследовать территорию обстрелянного поселка.
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Элина Позднякова