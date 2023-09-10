Четыре псковских десантника взяли в плен отделение солдат ВСУ (видео)

Фото: istockphoto/Sinenkiy
На Запорожском направлении четверо бойцов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова сумели взять в плен 11 солдат ВСУ. Этот эпизод боевых действий на одном из участков линии боевого соприкосновения был заснят российским беспилотником.
Сначала наши солдаты с помощью дрона выследили двоих украинских военных, двигавшихся в сторону опорного пункта. Они пошли следом за противником, намереваясь вчетвером пленить двоих врагов. Но, подойдя к блиндажу, наши десантники обнаружили, что там расположилось целое отделение ВСУ.
Российские бойцы окружили блиндаж, пощелкали затворами и предложили украинцам сдаваться. После очень недолгого размышления, те начали по одному выбираться наружу и ложиться на землю. Они все лезли и лезли, так что десантники были слегка ошарашены от такого количества пленных. Но теряться было уже поздно, поэтому пришлось пленить все отделение.
Российские бойцы рассказывают, что в последнее время украинцы, особенно из последних волн мобилизации, все чаще предпочитают сдаваться в плен, а не идти на бесконечные самоубийственные штурмы. Они рассказывают, что чаще всего их просто гонят в атаку на российские позиции, не считаясь с потерями.
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Российские бойцы окружили блиндаж, пощелкали затворами и предложили украинцам сдаваться. После очень недолгого размышления, те начали по одному выбираться наружу и ложиться на землю. Они все лезли и лезли, так что десантники были слегка ошарашены от такого количества пленных. Но теряться было уже поздно, поэтому пришлось пленить все отделение.
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Александр Бойцов