Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник рассказал о четырех пострадавших из-за удара ВСУ по Луганску
Четыре человека пострадали из-за удара ВСУ по Луганску. Об этом сообщил врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграмм-канале.
По его словам, в результате удара силами украинских военных по промзоне Луганска, пострадали четыре человека. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Спасатели также задействованы на месте происшествия, добавил он.
Накануне стало известно о серии взрывов в Луганске. По данным властей и местных жителей зафиксировано четыре ракетных удара по промышленной зоне города. Обстрел со стороны ВСУ предположительно производился ракетами Storm Shadow.
Ранее «Радио 1» сообщало, потери ВСУ на Луганском направлении значительно возросли.
По его словам, в результате удара силами украинских военных по промзоне Луганска, пострадали четыре человека. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Спасатели также задействованы на месте происшествия, добавил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, потери ВСУ на Луганском направлении значительно возросли.
Анастасия Крестьянова