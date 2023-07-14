China Times: США отправят Украине сотни списанных ракет

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
США передадут Киеву сотни списанных ракет MIM-23 Hawk, выкупленных у Тайваня, для укрепления ПВО Украины. Об этом пишет тайваньское издание China Times, ссылаясь на собственный источник, пожелавший остаться анонимным.
«Сначала мы ломали голову над тем, что делать с сотнями списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk из четырех дивизионов и 18 батарей, но после тайваньско-американских консультаций США подтвердили, что выкупят у Тайваня списанные ракеты», - передает издание слова своего источника.
При этом уточняется, что далее списанные ракеты будут переданы Киеву в рамках военной помощи для укрепления ПВО Украины.
Читайте также:
Путин оценил ущерб от западного вооружения в зоне СВО
Министр обороны Великобритании: Украина недостаточно благодарна Западу за оружие
Столтенберг назвал поставки вооружения Украине приоритетной задачей
Элина Позднякова