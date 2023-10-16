Численность украинских военных возросла на 40% с 2021 года

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Число военнослужащих в рядах ВСУ увеличилось на 40% по сравнению с 2021 годом, при этом число женщин в армии Украины достигло 43 тысяч. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Численность военнослужащих ВСУ увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом. За два года количество женщин в армии выросло на 12 тысяч - сейчас проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих», - говорится в сообщении.
При этом точное число украинских военных не указывается.
Кроме того, уточняется, что женщины могут подписать контракт на службу в ВСУ наравне с мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет.
Напомним, с 1 октября текущего года на Украине женщины, имеющие медицинские специальности, обязаны встать на воинский учет.
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