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Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что число погибших от обстрела украинских войск в селе Брянской области увеличилось до двух.
Ранее Богомаз сообщал, что двое человек получили ранения после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области со стороны ВСУ.
Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны украинских войск. Риттер считает, что украинские военнослужащие не смогли создать единую интегрированную систему, в результате чего они превратились в легкую мишень. Экс-разведчик отметил, что ВСУ в большом количестве расходуют дорогостоящие боеприпасы.
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Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.
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Екатерина Коршунова