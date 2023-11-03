Число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло девяти

Фото: iStock/tomertu
Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что число жертв после обстрела соцфонда и центра занятости в Чаплинке Херсонской области увеличилось до девяти. Об этом Сальдо сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор подчеркнул, что разбор завалов продолжается. Он также отметил, что четыре ракеты наши воины сбили, две поразили мирный объект.
Ранее сенатор от региона Константин Басюк заявил, что в результате удара украинских войск по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка в Херсонской области, предварительно, погибли семь человек.
Напомним, Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию социального фонда и службы занятости в поселке Чаплинка. По словам губернатора, в результате удара погибла женщина. Ещё двое пострадавших жителей Чаплинки госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
Читайте также:
В Чаплинке при ударе ВСУ по соцфонду, предварительно, погибли семь человек
Лавров: Россия не видит у Запада и Киева воли к устойчивому и справедливому миру
На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных
Ранее сенатор от региона Константин Басюк заявил, что в результате удара украинских войск по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка в Херсонской области, предварительно, погибли семь человек.
Читайте также:
В Чаплинке при ударе ВСУ по соцфонду, предварительно, погибли семь человек
Лавров: Россия не видит у Запада и Киева воли к устойчивому и справедливому миру
На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных
Екатерина Коршунова