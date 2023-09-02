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Член комитета Совфеда Башкин рассказал, что будет в случае поставки США снарядов с обеднёнными ураном

Член комитета Совфеда Башкин: Россия уничтожит американские снаряды с обеднённым ураном
02 сентября 2023, 13:02
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Если Украина получит американские снаряды с обеднённым ураном, то российские войска, вероятнее всего, уничтожат их. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
Ранее агентство Reuters сообщало, что на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена анонсирует отправку Украине снарядов с обеднённым ураном.

Башкин отметил, что Великобритания уже поставляла ВСУ такие снаряды, весь запас которых был уничтожен ВС РФ. То же ждёт и американские снаряды.


Однако политик добавил, что использование подобного вооружения наносит вред окружающей среде и людям из-за содержания радиоактивного компонента. Но, по словам Башкина, тогда вина за это полностью лежала на Британии.

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#украина
#сша
#снаряд
#ядерное оружие
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Asia Times: тотальная мобилизация не принесёт Украине успеха в контрнаступлении
02 сентября 2023, 12:36

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Тотальная мобилизация на Украине принесёт Зеленскому ещё больше проблем. Об этом в издание Asia Times написал Стивен Брайен.
В статье сообщается, что под мобилизацию, в том числе, пойдут и студенты, поскольку все стратегические резервные подразделения ВСУ уже задействованы. Менее боеспособные военные в настоящее время мобилизуются из Львова.

При этом, уточняется, что даже тотальная мобилизация не поможет Украине продолжать контрнаступление и, тем более, преуспевать в этом.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на Украине планируется мобилизовать условно годных к военной службе мужчин. Для этого в первую очередь надо дать чёткое определение понятиям «годен» и «условно годен», чтобы понять, какие действия на фронте могут выполнять представители то или иной категории. 

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#мобилизация
#украина
#владимир зеленский
#всу
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«Некого и нечего защищать»: в ДНР назвали причину массового дезертирства в рядах ВСУ
02 сентября 2023, 11:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Советник врио главы ДНР Ян Гагин прокомментировал информацию о росте числа украинских дезертиров тем, что им «некого и нечего защищать». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Гагин привёл информацию издания Le Figaro, которое ранее заявляло, что украинские военные любыми путями пытаются уклониться от службы и покинуть страну. Он объяснил это тем, что «срок жизни украинца, обычного обывателя на фронте – это часы».

Советник Дениса Пушилина также подчеркнул, что украинские военные осознают всю мощь российской армии, поэтому не готовы идти на фронт. К тому же, у них для этого нет конкретной цели, поскольку защищать Зеленского, который не щадит свой народ, «действительно глупо».

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#всу
#армия
#днр
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Глава парламента Крыма Константинов: попытки ВСУ высадиться в Крыму – дешёвая пиар-акция
02 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/gutaper

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал попытки ВСУ высадиться на полуострове дешёвыми пиар-акциями, которые не увенчаются успехом.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в конце августа в Чёрном море были уничтожены четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общее количество которых не превышало 50 человек.

Константинов заявил, что такие попытки – это бесполезные, дешёвые пиар-акции. Украинским властям безразлична судьба своих военных, если они посылают их в такие миссии.

Кроме того, глава крымского парламента уточнил, что Украине нет смысла предпринимать такие попытки, поскольку они будут пресечены ещё до фактического прибытия на полуостров. 

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#крым
#украина
#военные
#россия
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NYT: Военные ВСУ в ужасе от новой тактики использования Россией минных полей
02 сентября 2023, 10:37

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Украинские военные рассказали о новой тактике использования мин Вооруженными Силами РФ, которая повергает их в ужас. Кроме того, она не дает возможности делать проходы в минных полях для живой силы и техники.
Украинские морские пехотинцы рассказали обозревателю The New-York Times, что русские адаптируются к новым условиям боевых действий. В частности, военнослужащие ВС РФ используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Российские военные разливают по полю горючее вещество. Как только украинские саперы приступают к расчистке прохода, русские сбрасывают с дрона гранату, и минное поле превращается в море огня и взрывов.

В публикации также отмечается, что украинские военные и наемники признают превосходство российской армии по многим компонентам. Ветеран морской пехоты ВСУ по имени Денис сказал, что у русских больше танков, больше артиллерии, больше дронов и больше людей.

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#военные
#ветеран
#всу
#вс рф
#наемники
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Губернатор Старовойт: Женщина пострадала от обстрела ВСУ деревни в Курской области
02 сентября 2023, 10:08

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В результате обстрела ВСУ деревни Успеновка в Курской области пострадала женщина. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что местная жительница пострадала от взрывной волны. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

По словам Старовойта, украинские военные нанесли три удара по населённому пункту. В одном из домов выбило окна. Местные власти пообещали помочь хозяевам в восстановлении.

Деревня Успеновка находится в Кореневском районе Курской области. Это приграничный район, который постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Днём ранее Старовойт сообщал о попытке атаки беспилотниками города Курчатов, в котором находится АЭС. В результате были повреждены жилой дом и административное здание. Пострадавших нет. 

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#всу
#пострадавшие
#обстрел
#россия
#украина
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Минобороны: ВСУ потеряли до роты солдат под Купянском
02 сентября 2023, 09:04

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения Вооруженных Сил РФ выбили части ВСУ из двух опорных пунктов под Купянском. Помимо этого, было отражено пять украинских атак на этом направлении, в ходе которых противник потерял до роты солдат.
Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Также в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab и украинская гаубица С-20 в районе сел Ковшаровка и Подолы. Предпринятые противником контратаки силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады были успешно отражены.

В районах населенных пунктов Ковалевка и Краснореченская с расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор» были уничтожены беспилотные летательные аппараты «Лелека-100» и «Валькирия». Линия фронта на этом участке, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки ВСУ, медленно продвигается в сторону Купянска.

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#всу
#запад
#украина
#беспилотник
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Business Insider: Для прорыва российских позиций Украине нужно расчистить 16 км пути
02 сентября 2023, 08:36

Фото: istockphoto/Olena_Z

Для того, чтобы прорвать российскую оборону и сохранить для атаки западную бронированную технику, частям ВСУ необходимо расчистить путь шириной не менее десяти миль (около 16 километров).
В противном случае западные танки и бронемашины, состоящие на вооружении украинской армии, будут весьма уязвимы для российских ракет и артиллерийских снарядов. Об этом заявил обозреватель издания Business Insider Крис Панелла. Автор публикации констатировал, что западная техника оказалась беспомощной перед мощной и хорошо организованной российской обороной.

Журналист также отметил, что помимо минных полей и оборонительных укреплений, большой ущерб украинским частям наносят российские контрудары, которые не позволяют ВСУ достичь объявленных целей масштабного контрнаступления и пробиться к Азовскому морю. Украинцам удалось достичь незначительных успехов на отдельных участках, но в целом линия боевого соприкосновения в тысячу километров  осталась практически такой же, какой была в начале 2023 года, заключил обозреватель.

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#танки
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#ущерб
#всу
#украина
#контрнаступление
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Американский офицер Дэвис: Украинское контрнаступление выдохлось
02 сентября 2023, 08:18

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Украинское контрнаступление исчерпало свои возможности и завершится до конца сентября. Такое мнение высказал американский отставной офицер Дэниел Дэвис.
В своей статье для издания 19FortyFive он указал, что на фоне высокого уровня потерь и приближающегося сезона дождей наступательные операции ВСУ скорее всего будут свернуты в течение месяца. В ходе масштабного контрнаступления украинская армия добилась незначительных успехов на отдельных участках. В целом же тысячекилометровая линия боевого соприкосновения осталась практически такой же, какой была в начале 2023 года, констатировал военный эксперт.

Дэвис выразил  сомнение в том, что у Украины хватит сил и ресурсов на то, чтобы еще продвинуться вперед, удерживая фланги от контратак российских войск. Он предположил, что ВСУ находятся в конце своего рывка и вскоре им придется перейти к обороне, чтобы удержать территорию. Потенциал украинского контрнаступления полностью исчерпан, заключил военный специалист.

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#эксперт
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«Гуаньча»: Потеря Купянска станет крахом политической карьеры Зеленского
02 сентября 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Сдача Купянска и дальнейшее продвижение российских войск в Харьковской области станут концом политической карьеры украинского президента Владимира Зеленского. Военные неудачи и недовольство в армии приведут к его отставке.
Такое мнение высказал обозреватель китайского издания «Гуаньча» Чэнь Фэн. Киевская администрация считает, что военные действуют неправильно, а те в свою очередь обвиняют президента и его команду в некомпетентности. На фоне внутренних противоречий еще одна военная неудача может стать для украинского лидера фатальной.

Зеленский поставлен перед непростой дилеммой: поставить все на кон и продолжать контрнаступление или отступить. Причем оба варианта грозят Украине поражением, военным или политическим. По мере провала большого контрнаступления украинский президент неудержимо теряет весь свой лоск. Если армия России сумеет прорваться под Купянском и развить наступление, на этом политическая карьера Зеленского рухнет, заключил обозреватель.

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