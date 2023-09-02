Член комитета Совфеда Башкин рассказал, что будет в случае поставки США снарядов с обеднёнными ураном

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Если Украина получит американские снаряды с обеднённым ураном, то российские войска, вероятнее всего, уничтожат их. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
Ранее агентство Reuters сообщало, что на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена анонсирует отправку Украине снарядов с обеднённым ураном.
Башкин отметил, что Великобритания уже поставляла ВСУ такие снаряды, весь запас которых был уничтожен ВС РФ. То же ждёт и американские снаряды.
Однако политик добавил, что использование подобного вооружения наносит вред окружающей среде и людям из-за содержания радиоактивного компонента. Но, по словам Башкина, тогда вина за это полностью лежала на Британии.
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Башкин отметил, что Великобритания уже поставляла ВСУ такие снаряды, весь запас которых был уничтожен ВС РФ. То же ждёт и американские снаряды.
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Анастасия Чинкова