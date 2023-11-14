Член сборной Украины по рыбалке Билан сбежал после соревнований в Европе

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Профессиональный рыбак Артур Билан, не желая возвращаться на родину, сбежал после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке, который проходил в Италии.
Shot пишет, что Артур Билан, который жил в Харькове, сообщил, что ему пришло две повестки и нет возможности «решить вопрос», а его супруга и ребёнок не хотят жить в постоянном стрессе. Мужчина покинул свою команду после неудачного выступления на соревнованиях прямо перед отъездом на Украину. Он ушёл пока все спали. Сообщение тренеру Билан написал на русском языке.
Пока украинец планирует оставаться в Европе.
Ранее другой украинский спортсмен — футболист Александр Роспутько — сбежал в РФ и попросил политубежище после матча юношеской лиги УЕФА между «Шахтёром» и «Антверпеном» в Бельгии.
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Пока украинец планирует оставаться в Европе.
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Мария Фирсова