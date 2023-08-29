Члены экипажа танка «Алёша» получили знаки отличия героев Приморья

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Участники экипажа танка «Алеша» лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов получили знаки особого отличия «Герой Приморья» из рук главы региона Олега Кожемяко. Об этом сообщила пресс-служба приморского краевого правительства.
Напомним, в начале июня 2023 года экипаж российского танка Т-80 в одиночку остановил колонну 23-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, включавшую в себя два танка и шесть бронемашин, не получив при этом повреждений.
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