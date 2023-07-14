ЧМФ предупредил о минной опасности в северо-западной части Черного моря

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Черноморский флот вынес предупреждение морякам о существовании минной опасности в северо-западной части Черного моря. Об этом заявили в Минобороны России.
«Предупреждение мореплавателям обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу судам», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что обнаруженная мина была выставлена ВСУ еще в начале 2022 года, когда происходило беспорядочное минирование прибрежной акватории Черного моря.
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Элина Позднякова