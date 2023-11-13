«Что-то попроще»: Запад больше не хочет отправлять своё вооружение на Украину

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Западные страны сомневаются в своих намерениях по дальнейшей поставке своего вооружения на Украину, об этом пишет американское издание Forbes.
По информации Forbes, сейчас западные союзники Киева намерены отправить на Украину переделанные в Чехии старые советские танки второго поколения Т-72М.
Чешская компания CSG Defense на своём заводе должна будет заменить в старых машинах двигатель и часть электроники, а также установить более современную броню.
Отмечается, что в настоящий момент у Вооруженных сил Украины осталось порядка 305 западных танков. Власти Дании планируют передать чешской CSG Defense около 15 стареньких Т-72М, чтобы их также смогли переделать и отправить Киеву.
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Чешская компания CSG Defense на своём заводе должна будет заменить в старых машинах двигатель и часть электроники, а также установить более современную броню.
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Евгения Парфентьева