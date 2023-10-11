«Чудеса»: Украинцы уже не в силах скрывать восхищение перед техникой ВС РФ

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Российские силы, чудесным образом, продолжают совершенствовать беспилотники «Ланцет», заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в интервью для «Эспрессо».
«Что касается их (российских сил) дронов «Ланцет», то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 километров, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 километров», - прокомментировала ситуацию Гуменюк.
Ранее на польском портале Interia заявили, что «Ланцет» из арсенала ВС России являются большой проблемой для украинской армии. Среди преимуществ этих БПЛА: маневренность, мобильность и способность наносить точные удары. При этом «Ланцет» может поднять в воздух до трех килограмм взрывчатки, что позволяет ликвидировать танки и бронемашины.
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Евгения Парфентьева