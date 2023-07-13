ЧВК «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Длинная колонна без тяжелой техники замечена на трассе М4. Она двигалась в сторону Москвы в сопровождении полиции.
Kotsnews сообщает, что в колонне есть автобусы с белорусскими номерами, что может косвенно говорить о пункте назначения.
Ранее сообщалось, что продолжается обустройство одной из трех белорусских баз частной военной компании «Вагнер», расположенной близ населенного пункта Осиповичи в Могилевской области. Об этом 4 июля сообщает Telegram-канал GREY ZONE.
Часть подразделений ЧВК «Вагнер» уже приступила к тренировочному процессу. Например, отрабатываются танковые маневры и маневры с тяжелой техникой на полигоне в паре километров к югу от Осиповичей, а также штурмовые действия под прикрытием артиллерии (в том числе ночью).
Частная военная компания «Вагнер» ранее сообщила, что в ближайший месяц не будет нанимать новых бойцов и рассматривать заявки о поступлении на службу, в связи с переездом в Белоруссию и неучастием в СВО. В настоящий момент бойцы «Вагнера», по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, находятся в своих полевых лагерях в Луганске.
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Ранее сообщалось, что продолжается обустройство одной из трех белорусских баз частной военной компании «Вагнер», расположенной близ населенного пункта Осиповичи в Могилевской области. Об этом 4 июля сообщает Telegram-канал GREY ZONE.
Частная военная компания «Вагнер» ранее сообщила, что в ближайший месяц не будет нанимать новых бойцов и рассматривать заявки о поступлении на службу, в связи с переездом в Белоруссию и неучастием в СВО. В настоящий момент бойцы «Вагнера», по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, находятся в своих полевых лагерях в Луганске.
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Мария Фирсова