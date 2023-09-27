Появилось первое подтверждение возвращения «вагнеровцев» в Артемовск

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В Донецкой области в районе Артемовска были замечены бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинского оператора дронов.
«На поле боя в Донецкой области вновь появились бойцы ЧВК Вагнера. Они быстро сменили командиров и вернулись под Бахмут (Артемовск – российское название – ред.)», - рассказал украинский венный.
Он объяснил присутствие «вагнеровцев» нехваткой личного состава российской армии.
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Элина Позднякова