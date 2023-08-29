CNN: Часовой полёт на истребителе F-16 обойдётся Украине в 27 тысяч долларов

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Украина столкнётся с трудностями, поскольку один час полёта истребителя F-16 обойдётся ей в 27 тысяч долларов США и потребует 16 часов техобслуживания. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN сообщил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан.
Ранее министр обороны Украины заявил, что страна может начать использовать истребители F-16 уже весной следующего года.
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Анастасия Чинкова