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Многие иностранные наемники охотно приезжают на Украину, так как это полезная строчка в их резюме. Однако, увидев, во что ввязываются, они быстро собирают вещи и уезжают, понимая, что шансов остаться в живых в таких ожесточенных боях у них крайне немного.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Костюка. По словам украинского военного, когда иностранцы едут на Украину, они просто не представляют, что их ждет. Они ожидают легких перестрелок с противником из комфортабельных и надежных укрытий. Солдаты удачи привыкли воевать в тепличных условиях, а здесь на них обрушивается шквал артиллерийского огня, удары мощных «Солнцепеков» и постоянные атаки беспилотников.
Столкнувшись с таким ожесточенным характером боевых действий, примерно половина иностранных наемников тут же старается расторгнуть контракт и уехать домой, пока живы.
У солдат ВСУ такой возможности нет, с грустью заключил украинский офицер.
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Столкнувшись с таким ожесточенным характером боевых действий, примерно половина иностранных наемников тут же старается расторгнуть контракт и уехать домой, пока живы.
«Мы на такое не подписывались, это уж слишком!», — заявляют они и сбегают подальше от боев.
У солдат ВСУ такой возможности нет, с грустью заключил украинский офицер.
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Александр Бойцов