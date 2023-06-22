CNN: Наступление ВСУ не оправдало ожиданий

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CNN: На Западе назвали наступление ВСУ «не оправдавшими ожиданий»
Наступление ВСУ не оправдывает возложенных на него ожиданий, об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.
По словам чиновника штаб-квартиры Минобороны США, контрнаступление украинской армии не оправдывает ожиданий ни по одному направлений. Также сообщается, что западные представители отмечают прочность рубежей и эффективное отражение атак силами российских подразделений. Телеканал привел слова одного из западных представителей, который указал на демонстрацию ВСУ уязвимости при прохождении минных полей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что премьер Украины объяснил отсутствие успехов в контрнаступлении ВСУ.
По словам чиновника штаб-квартиры Минобороны США, контрнаступление украинской армии не оправдывает ожиданий ни по одному направлений. Также сообщается, что западные представители отмечают прочность рубежей и эффективное отражение атак силами российских подразделений. Телеканал привел слова одного из западных представителей, который указал на демонстрацию ВСУ уязвимости при прохождении минных полей.
Анастасия Крестьянова