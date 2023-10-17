США тайно передали ракеты ATACMS Киеву, чтобы РФ не успела переместить вооружение

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США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника.
«США решили в последние недели отправить их тайно, потому что они хотели застать россиян врасплох, особенно после месяцев открытых прений о том, должен ли президент (США) Джо Байден согласиться на отправку этого оружия», - говорится в статье.
При этом уточняется, что в России знают о радиусе действия ракет ATACMS. В связи с этим в США испытывали опасения, что ВС РФ смогут переправить свое вооружение за пределы досягаемости еще до того, как Украина начнет их использовать.
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Элина Позднякова