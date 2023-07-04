CNN: Украинский военный сравнил нынешние сражения с битвой за Артемовск

Фото: iStock/Olena_Z
Боец ВСУ с позывным Легион заявил американскому телеканалу CNN, что нынешняя ситуация на линии боевого соприкосновения похожа со сражением за Артемовск, сообщает «РИА Новости».
«Легион заявил..., что бои в районе (на юге Украины) сравнимы с тем, «что было в Бахмуте (украинское название Артемовска)», - прокомментировал ситуацию боец ВСУ.
По словам солдата, из-за минных полей, который выстлала Россия, украинцы могут передвигаться только «от дерева к дереву». Легион подчеркнул, что никогда в жизни не видел такое огромное количество мин.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором украинский военнопленный Юрий Пайда рассказывает о реальной обстановке на линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ. Пленный рассказал об общем настроении усталости в рядах украинских военных. По его словам, командование их совершенно не ценит, а просто отправляет на убой, как мясо.
Читайте также:
MW: Поставляемая Западом в Киев техника приводит к ненужной гибели бойцов
Рогов: На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны ВСУ
Украинские бойцы боятся ездить на Leopard
По словам солдата, из-за минных полей, который выстлала Россия, украинцы могут передвигаться только «от дерева к дереву». Легион подчеркнул, что никогда в жизни не видел такое огромное количество мин.
Читайте также:
MW: Поставляемая Западом в Киев техника приводит к ненужной гибели бойцов
Рогов: На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны ВСУ
Украинские бойцы боятся ездить на Leopard
Евгения Парфентьева