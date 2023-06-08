CNN: ВСУ понесли значительные потери в результате контрнаступления

CNN: украинская армия столкнулась с сильным сопротивлением и понесла большие потери
В ходе начала контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись с сильным сопротивлением российской стороны и понесли большие потери. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные киевских военных чиновников.
Кроме того, российские бойцы уже ликвидировали несколько боевых транспортных средств, которые Украине передали США.
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации началось контрнаступление бойцов Вооружённых сил Украины. Отмечается, что у бойцов ВСУ на вооружении западная боевая техника. Кроме того, украинские солдаты проходили обучение в лагерях НАТО.
«Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах, они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось... при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны», — передаёт информатор.
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации началось контрнаступление бойцов Вооружённых сил Украины. Отмечается, что у бойцов ВСУ на вооружении западная боевая техника. Кроме того, украинские солдаты проходили обучение в лагерях НАТО.
Андрей Гаврилов