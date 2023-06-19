Дандыкин: «Дух противника близок к тому, что он сломлен»

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«Надеюсь, что это будет происходить и дальше. Когда сдача пойдёт ротами и батальонами, тогда можно говорить, что дух противника близок к тому, что он сломлен. Это уже серьёзный показатель. Наши сражаются более стойко, они мотивированы», — сказала в беседе с Pravda.Ru Дандыкин.
«Находясь в обороне, мы сейчас перемалываем достаточно большое количество войск противника: и личного состава, и бронетехники, и любой другой техники. При этом мы благополучно уничтожаем их тылы и их тыловое имущество, которое до фронта иногда просто не доезжает», — сказал в беседе с «Царьградом» Гагин.
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения немецкого танка Leopard 2A6 российским дроном-камикадзе. На видео было заметно, как беспилотник приблизился к боевой машине противника, которая двигалась в сторону позиций российской армии.