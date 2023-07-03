Дандыкин: ВС РФ начнут «славную охоту» на Leopard и Bradley

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Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, но у них есть резервы для начала второго этапа контрнаступления. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, у ВС Украины в запасе есть несколько бригад, незадействованных на поле боя. При этом украинская армия несет огромные потери, так как ВС РФ регулярно атакуют тыл и резерв противника.
Дандыкин отметил, что у ВСУ есть бронемашины пехоты Bradley и танки Leopard. По его мнению, украинские боевики на втором этапе контрнаступления вместо точечных атак могут направить иностранную боевую технику.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дандыкин отметил, что у ВСУ есть бронемашины пехоты Bradley и танки Leopard. По его мнению, украинские боевики на втором этапе контрнаступления вместо точечных атак могут направить иностранную боевую технику.
«У них еще осталось несколько десятков «леопардов». Но, как говорили у Киплинга в «Маугли», это будет славная охота», — цитирует издание слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян