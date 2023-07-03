Дандыкин заявил о начале второй волны контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что действия ВСУ говорят о начале второй волны контрнаступления. Об этом пишут «Известия».
«Противник второй день ведет серьезные атаки. Только в выходные дни он потерял в зоне СВО более двух батальонов. Можно говорить о том, что вторая волна украинского наступления началась», — цитирует издание слова собеседника.
Он добавил, что удар российских сил 27 июня по штабам противника, в результате которого были ликвидированы два украинских генерала и около пятидесяти офицеров, был крайне своевременным. Дандыкин уверен, что ВСУ в течение следующей недели направят в бой свои резервы. Он подчеркнул, что военнослужащие ВС РФ полностью готовы к этому.
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Диана Аванесян