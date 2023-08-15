Данилов: Киев в «мирном плане Зеленского» готов менять только порядок пунктов

Фото: iStock/alzay
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в «мирном плане Зеленского». Об этом он сообщил газете la Repubblica.
«Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите», — отметил Данилов.
Он также опроверг информацию о давлении, которое якобы оказывают западные союзники на Украину для начала переговоров с Россией. Данилов подчеркнул, что Киев продолжает отвергать предложение о проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским при посредничестве папы Римского Франциска.
Читайте также:
В США признали неудачи Украины в контрнаступлении
ВСУ отправляют в штурмы провинившихся бойцов
Подоляк заявил, что Украине не нужны переговоры с Россией
Екатерина Коршунова