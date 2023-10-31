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Многие жители города Константиновка считают бойцов Вооруженных сил Украины врагами, об этом изданию Daily Beast заявил врач из третьей штурмовой бригады ВСУ.
Константиновка расположена в Краматорском районе подконтрольной Киеву части Донецкой области.
По словам украинского врача, когда он находился в городе, то чувствовал от местных жителей негативный настрой. Большинство из местных видят в украинцах врагов.
Ранее Владимир Рогов рассказал, что ВСУ попытались пойти в атаку у села Работино, однако, потерпели поражение и потеряли по меньшей мере два танка. По словам общественника, ВСУ также потеряли две боевых машины пехоты, несколько внедорожников и две гаубицы.
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По словам украинского врача, когда он находился в городе, то чувствовал от местных жителей негативный настрой. Большинство из местных видят в украинцах врагов.
«Слишком много людей здесь ждут россиян», - прокомментировал ситуацию украинский врач.
Ранее Владимир Рогов рассказал, что ВСУ попытались пойти в атаку у села Работино, однако, потерпели поражение и потеряли по меньшей мере два танка. По словам общественника, ВСУ также потеряли две боевых машины пехоты, несколько внедорожников и две гаубицы.
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Евгения Парфентьева