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Вооруженные силы Украины теряют своих лучших бойцов в столкновениях с российской армией, об этом пишет Daily Express.
«Скоро пойдет третий год конфликта на Украине, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на передовой, а их шансы на победу иссякают», - прокомментировали ситуацию в издании.
По словам представителей издания, украинский оборонно-промышленный комплекс никак не может нагнать обороты российского передового производства. Ситуацию не спасает даже помощь Киеву со стороны западных союзников.
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Евгения Парфентьева