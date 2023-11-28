Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ DE: ВСУ теряют своих подготовленных бойцов при столкновениях с ВС РФ

DE: ВСУ теряют своих подготовленных бойцов при столкновениях с ВС РФ

28 ноября 2023, 08:01
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины теряют своих лучших бойцов в столкновениях с российской армией, об этом пишет Daily Express.
«Скоро пойдет третий год конфликта на Украине, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на передовой, а их шансы на победу иссякают», - прокомментировали ситуацию в издании.

По словам представителей издания, украинский оборонно-промышленный комплекс никак не может нагнать обороты российского передового производства. Ситуацию не спасает даже помощь Киеву со стороны западных союзников.


Однако, по словам журналистов, самое страшное – это даже не отсутствие вооружения. Украинская армия потеряла уже почти всех профессиональных военных и теперь набирает новобранцев, которые не могут дать бой Вооруженным силам РФ.

Читайте также:

BI: ВСУ в боевых действиях используют пулемёты времён Первой мировой войны

Минобороны Украины: Киев и США договорились усилить мониторинг военной помощи

«Призрачная идея»: В США развеяли миф о возвращении Украиной Донбасса и Крыма
#армия
#всу
#вооружения
#рф
#сво
#украина
#военные
Читайте нас в
BI: ВСУ в боевых действиях используют пулемёты времён Первой мировой войны
28 ноября 2023, 07:05

Фото: iStock/Michele Ursi

По интернету разлетелись фото, на которых Вооруженные силы Украины используют пулемёты Максима времён Первой мировой войны, это обстоятельство заметило издание Business Insider.
«На новых фотографиях видна пара пулеметов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, как они считают, российским беспилотникам», - прокомментировали ситуацию в издании.

В BI также напомнили, что пулемёты Максима были разработаны ещё в Российской империи, до начала Первой мировой войны. 

В то же время, ранее стало известно, что российская армия получит на вооружение сверхновые беспилотники с огнемётами. Инновационные дроны будут также оснащены термобарическими боеприпасами.

Читайте также:

«Известия»: В РФ разработают БПЛА с огнеметами и термобарическими боеприпасами

Депутат Бундестага Котре: ФРГ заберет средства Киеву из невоенных статей бюджета

Минобороны Украины: Киев и США договорились усилить мониторинг военной помощи
#всу
#сво
#оружие
#украина
#военные
Читайте нас в
В Германии спрогнозировали изъятие средств для Киева из невоенных статей бюджета
Депутат Бундестага Котре: ФРГ заберет средства Киеву из невоенных статей бюджета
28 ноября 2023, 05:54

Фото: iStock/bluejayphoto

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре высказал мнение, что для оказания помощи Киеву германскому правительству придется использовать финансовые ресурсы из различных невоенных статей бюджета.
По его словам, это может затронуть секторы социальной защиты и здравоохранения.

Он отметил, что маловероятно, что правительство решит вопрос о депортации нелегальных мигрантов для экономии средств в миллиардах.

Читайте также:

Премьер Баварии Зёдер заявил, что Германия находится в остром кризисе

В Берлине прошло массовое шествие за переговоры по Украине и сектору Газа

Рогов призвал Шольца вывести немецкие войска с территории ГДР
#правительство
#германия
#переговоры
Читайте нас в
Для Су-57 создали мини-беспилотники
РИА Новости: для Су-57 создали мини-БПЛА, которые он возьмет на борт
28 ноября 2023, 04:59

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Созданы мини-беспилотные аппараты для российского истребителя следующего поколения Су-57, передает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.
Планируется, что самолет сможет выпустить эту группу аппаратов во время полета, давая им возможность самостоятельного управления. Эти беспилотники могут быть размещены как на внешней подвеске, так и во внутренних отсеках фюзеляжа.

Читайте также:

Новая партия истребителей Су-35С поступила в распоряжение министерства обороны

Зеленский рассказал, сколько на него было покушений

Сдал МиГ-25 и отрекся от семьи: что стало с советским пилотом, угнавшим истребитель
#самолет
#семьи
#партия
Читайте нас в
Россия испытает новый ударный дрон в зоне СВО
«Известия»: Россия испытает новый морской ударный дрон в зоне СВО
28 ноября 2023, 02:40

Фото: iStock/bbsferrari

Кингисеппский завод по производству машин готовится к запуску в серийное производство нового морского ударного беспилотника. Об этом сообщил управляющий директор предприятия Михаил Даниленко газете «Известия».
По его словам, этот безэкипажный катер способен атаковать как морские цели, так и порты и военные базы в море. Благодаря своей небольшой осадке и малозаметности, он может быть использован даже в речных условиях.

Новый дрон с боевой нагрузкой до 600 килограммов способен пройти до 120 морских миль (220 километров) со скоростью до 45 узлов (83 километра в час). Катер обладает низким уровнем радиолокационной заметности и представляет собой универсальную платформу: помимо ударной роли, его можно использовать для перевозки, перехвата вражеских морских беспилотников или как базу для воздушного беспилотного оборудования.

Планируется, что дрон будет подвергнут испытаниям в ходе специальной военной операции, проводимой на Украине, где его применят подразделения Сил специальных операций в реальных боевых условиях.

Читайте также:

MWM: Российский истребитель Су-30СМ эффективно уничтожает морские дроны ВСУ

Назван срок передачи Министерству обороны первых российских морских дронов

«Кормушки для рыб»: в Госдуме ответили на слова Зеленского о морских дронах
#военные
#перевозки
#море
#дрон
#операции
#дроны
Читайте нас в
Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ
Минобороны Украины: Киев и США договорились усилить мониторинг военной помощи
28 ноября 2023, 00:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина и Соединённые Штаты договорились о более строгом контроле за военной помощью, поставляемой в Киев. Об этом сообщило украинское Министерство Обороны через свой канал в Telegram.
Планируется проведение периодических инвентаризаций, совместных проверок с союзниками и специальных инспекций.

Отмечается, что в переговорах принимало участие американское посольство в Киеве от стороны США.

Читайте также:

Столтенберг обозначил главную задачу НАТО в отношении России

На Украине захотели изменить правила призыва в армию

Дерипаска: Британская экономика трещит по швам из-за действий политиков
#сша
#экономика
#правила
#нато
#посольство
Читайте нас в
В Рязанской области сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбили украинский беспилотник в Рязанской области
27 ноября 2023, 22:02

Фото: istock / aapsky

Жители Рязани сообщили, что над городом слышны громкие взрывы.
Как сообщают некоторые телеграм-каналы, очевидцы заметили, как два беспилотных летательных аппарата летали над городом в Железнодорожном районе. БПЛА были сбиты с помощью средств противовоздушной обороны. Информацию подтверждает Министерство обороны Российской Федерации. Сведений о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Сегодня, 27 ноября, также сообщалось, что украинский дрон-камикадзе совершил попытку атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Морпехи РФ взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром без единого выстрела

Последние новости СВО: что освободили ВС РФ, где ВСУ удерживают плацдарм

Украинские БПЛА попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области


#итоги
#взрывы
#жители
#операции
#сво
#всу
#рф
#беспилотник
#бпла
Читайте нас в
На Украине захотели изменить правила призыва в армию
Guardian: Киев изменит правила призыва для тех, кто боится оказаться на фронте
27 ноября 2023, 21:26

Фото: istock / Oleksander Bontei

В Киеве собираются изменить правила призыва в Вооруженные силы Украины, для привлечения в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за опасений оказаться в зоне боевых действий. Об этом сообщает Guardian, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника.
Собеседник агентства заявил, что эти изменения затронут использование рекрутинговых компаний. По словам источника, эта позволит проводить призыв, нацеленный на конкретные цели, а также убедить призывников, что они будут выполнять работу, соответствующую их навыкам. 

Кроме того, газета  напомнила о словах секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что некоторые люди «боятся оказаться на фронте». Секретаря СНБО Украины считает, что таких людей можно привлечь к другой работе на фронте. 

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Читайте также: 
Морпехи РФ взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром без единого выстрела

Последние новости СВО: что освободили ВС РФ, где ВСУ удерживают плацдарм

Украинские БПЛА попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области

#армия
#контроль
#министр
#операции
#поставки
#израиль
#хамас
#сектор газа
Читайте нас в
Военэксперт Кнутов: Россию не интересует захват территорий в ходе СВО
27 ноября 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/IherPhoto

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал слова генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева о подготовке Киева к возможному расширению конфликта с РФ и отметил, что Россия в ходе СВО не намерена захватывать территории.
Он отметил, что основными задачами спецоперации на Украине являются денацификация, демилитаризация и создание нейтральной Украины.

«Это основная задача, которая стоит перед РФ в ходе специальной военной операции. Поэтому захват территорий, а тем более расширение границ конфликта нас мало интересуют», — поделился в беседе с Pravda.Ru Кнутов.

По его словам, для того, чтобы расширить конфликт необходимо использование дополнительных ресурсов, что, на взгляд специалиста, нерационально.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины, в рамках заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.

Читайте также:

В США оценили действие ЗРК Patriot в зоне СВО

БПЛА ВСУ попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области

Столтенберг признал сложность ситуации для ВСУ
#конфликт
#всу
#рф
#спецоперация
#украина
Читайте нас в
Участник СВО из Волоколамска во время отпуска побывал в пункте сбора помощи
27 ноября 2023, 18:48

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Участник спецоперации Дмитрий из Волоколамского городского округа во время отпуска заглянул в пункт сбора помощи «Подвиг». Он поблагодарил всех жителей за неравнодушие и сбор посылок бойцам, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Вот такие у нас в округе живут мужчины. Наша задача, задача всех волоколамцев – быть сплочёнными и добросовестно трудиться на благо процветания Родины», – сказала временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова
В октябре прошлого года Дмитрий сам пришёл в военкомат. Когда отец узнал о поступке сына, он поступил также - отправился на фронт добровольцем. С отцом боец не виделся с января. Сейчас она созваниваются и пишут друг другу сообщения. 

Читайте также:

Волоколамский округ занял первое место в Подмосковье по вовлечению в оборот сельхозземель

Госпрограмма «Спорт» позволила обновить спортивные сооружения Волоколамска

В Волоколамске наградили победителей акции по сбору макулатуры «БумБатл» 
#волоколамск
#сво
#спецоперация
#гуманитарная помощь
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф