Defense News: в ЦРУ уже не надеются, что ВСУ смогут прорвать оборону ВС РФ

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Американское разведывательное сообщество сомневается в том, что ВСУ смогут пробить российскую оборону в ходе своего контрнаступления. Об этом пишет обозреватель Defense News Дэниел Депетрис.
По его словам, стремления президента Украины Владимира Зеленского разбиваются о суровую реальность. Автор считает, что ВСУ вряд ли добьются успеха в ходе своего наступления. Так как им необходимо прорвать три линии российской обороны, а после еще и удержать эти позиции в случае своего успеха.
Он добавил, что украинские неудачи на линии боевого соприкосновения должны подвигнуть американского президента Джо Байдена прекратить объемные поставки Украине. Тогда, по словам автора статьи, Киев будет вынужден смириться со сложившимся территориальным статус-кво.
Читайте также:
Алаудинов: ВС РФ продавили оборону ВСУ в районе Клещеевки
Business Insider: Украина совместно с США разработала новые наземные дроны
Пушилин: ВС РФ не позволили ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
«Разведывательное сообщество США скептически относится к тому, что это может быть сделано в этом году, если вообще когда-либо произойдет», — считает Депетрис.
Читайте также:
Алаудинов: ВС РФ продавили оборону ВСУ в районе Клещеевки
Business Insider: Украина совместно с США разработала новые наземные дроны
Пушилин: ВС РФ не позволили ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
Элина Позднякова