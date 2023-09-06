Действия ВС РФ вблизи Румынии напугали НАТО

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Россия нанесла мощный удар по украинским объектам, находящимся вблизи границы с Румынией, что вызвало панику в НАТО. Об этом сообщает Express.
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе с Украиной были обнаружены обломки беспилотников, предположительно принадлежащих России. В связи с этим, министр, лично прибывший на место падения обломков, объявил об укреплении границы. Уточняется, что обломки не представляют угрозы для безопасности государства.
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Анастасия Чинкова