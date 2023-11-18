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Действующий украинский летчик прилетел в Россию

18 ноября 2023, 11:25
Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Действующий летчик Военно-Воздушных Сил Украины прилетел в Россию. Об этом сообщили в своих телеграм-каналах известный военный блогер Кирилл Федоров и пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода».
Уточняется, что прилететь в Россию предложил вертолетчик. Детали приезда пока не оглашаются.

Также он намекнул, что руководство ГУР Украины и СБУ после случившегося ожидают отставки. Блогер в свою очередь пообещал организовать интервью с летчиком Украины, который покинул родину.


Ранее сообщали, что подразделения Вооружённых сил России начали использовать в зоне военных действий на Украине новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель». Об этом 18 ноября пишет ТАСС с отсылкой на заявление представителя конструкторского бюро «Восток».

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#минобороны
#сбу
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В Херсонской области российские военные уничтожили лодки и группу солдат ВСУ
18 ноября 2023, 11:48

Фото: iStock/JARAMA

Российские военные группировки «Днепр» за минувшие сутки уничтожили на херсонском направлении 2 лодки ВСУ.
Также ликвидированы спаренная зенитная установка в районе населенного пункта Белозерка и группа солдат ВСУ около села Крынки, пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы Херсонской области.

В островной зоне на Днепре уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении удалось ликвидировать 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X заявил, что несмотря на обилие оружия, предоставленного ВСУ западными союзниками, российской армии всё равно удалось одолеть украинцев. 

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#всу
#украина
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#новости
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Риттер предсказал судьбу Зеленского и России
Ритттер считает, что Зеленский не будет президентом к 2025 году, а РФ победит
18 ноября 2023, 11:33

Фото: Сайт Кремля

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского не имеет значения, кто станет следующим президентом в США, потому что к этому времени он уже не будет президентом. А в конфликте победит Россия.
«Если Трамп выиграет выборы в следующем ноябре, он все равно не будет президентом до момента инаугурации в январе 2025 года. Уверяю вас, что к этому моменту Зеленский уже не будет президентом Украины», —высказал своё мнение Скотт Риттер. 
По его мнению, украинский президент понимает снижение мировой поддержки. Он пытается вернуть всё обратно, но это будет трудно сделать. 

Эксперт подчеркивает, что в данный момент растет раскол между военным и политическим руководством страны: главкому ВСУ Залужному не нравится то, что делает Зеленский, а Зеленскому не по душе  действия Залужного.

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#владимир зеленский
#всу
#сво
#украина
#новости
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В Брянской области сбили украинский беспилотник
18 ноября 2023, 08:23

Фото: istockphoto / aapsky

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что над Унечским районом региона силами ПВО ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет.
 
Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы. 

напомним, что ранее украинский беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По данным СМИ, нападение произошла в ночь на 14 ноября. В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» в поселке Сельцо, был найден неразорвавшийся беспилотный летательный аппарат самолетного типа со взрывчатым веществом.

Уточняется, что в результате вражеской атаки, пострадавших нет. 

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ТАСС: В зоне СВО начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель». 
 
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ТАСС: В зоне СВО начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель»
18 ноября 2023, 05:32

Фото: iStock/NiseriN

Подразделения Вооружённых сил России начали применять в зоне специальной военной операции на Украине новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель». Об этом 18 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя конструкторского бюро «Восток».
«Мы начали мелкосерийное производство платформы "Скальпель", на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено. На данный момент в зону СВО поставлена одна партия "Скальпелей" в количестве 15 изделий», — заявил собеседник агентства в ходе беседы.

Ранее на польском портале Interia заявили, что другой барражирующий боеприпас из арсенала ВС России — «Ланцет» —является большой проблемой для украинской армии. Среди преимуществ этих БПЛА: маневренность, мобильность и способность наносить точные удары. При этом «Ланцет» может поднять в воздух до трех килограмм взрывчатки, что позволяет ликвидировать танки и бронемашины.

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#боеприпасы
#вооружённые силы рф
#украина
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«Не надо делать трагедию»: Генерал ВСУ высказался о потерях новых городов
Генерал ВСУ Кривонос: Украина не должна делать трагедию из потери новых городов
17 ноября 2023, 21:42

Фото: istock / Tomas Ragina

Украинские власти не должны делать трагедию из каждой потери нового города из-за наступления вооруженных сил РФ. Такое заявление сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Не нужно делать из этого  трагедию. Не нужно вестись на обвинения определенных наших политиков. Необходимо правильно сфокусироваться и сказать: "Уважаемые, если мы хотим выстоять как независимое государство, давайте заниматься подготовкой государства», — заявил Кривонос.
Генерал в отставке также подчеркнул, что сегодня ситуация на определенных участках фронта остается для армии Украины достаточно сложной, так как ВС России продолжают наращивать свою военную мощь и атаковать ВСУ под Марьинкой и Купянском.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#заявление
#государство
#всу
#рф
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Минобороны сообщило об уничтожении десантной группы ВСУ вблизи Крыма
Минобороны: около Крыма уничтожили семь морских дронов ВСУ и катер с десантом
17 ноября 2023, 20:07

Фото: iStock/bbsferrari

Морская авиация Черноморского флота России уничтожила семь морских беспилотников ВСУ и быстроходный катер «Виллард» с десантной группой на борту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что во время воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Чёрного моря российскими военными были обнаружены украинские морские объекты, направлявшиеся в сторону Крыма. 

После обнаружения были совершены удары, в результате которых все объекты были ликвидированы. 

Ранее СМИ уличили Пентагон в нехватке средств для помощи Украине и восполнения собственных запасов вооружения. 

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#чёрное море
#минобороны рф
#флот
#украина
#всу
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Путин заявил, что ему и в голову не мог прийти конфликт с Украиной
17 ноября 2023, 19:05

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин заявил, что не думал, что конфликт с Украиной возможен.
«До 2014 года мне, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть конфликт с Украиной»,-заявил Владимир Путин.
Также президент РФ Владимир Путин назвал среди главных причин напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность, и культурную в том числе. Он подверг критике «вульгарную глобализацию» и культурную экспансию, которые, по мнению президента, увеличивают конфликтный потенциал в мире.  

Президент отметил, что предпринимаются попытки отмены русской культуры, но они безуспешны.

Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума. По словам президента, культура отмены по своей сути неоколониальна.

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#владимир путин
#политика
#украина
#новости
#сво
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Минобороны оценило потери ВС Украины на Херсонском направлении
Минобороны РФ: ВСУ на Херсонском направлении потеряли более 460 военных
17 ноября 2023, 17:53

Фото: istock / Tomas Ragina

Министерство обороны РФ в ежедневной сводке отчиталось о боевых действиях на Херсонском направлении в зоне специальной военной операции.
По информации оборонного ведомства, в ходе столкновений на правом берегу Днепра и при попытках высадки на острова, ВСУ потеряли более 460 бойцов. Среди потерь есть как раненые, так и убитые военнослужащие. 

Кроме потерь живой силы, ВСУ лишились двух танков, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО «Град», заявили в Минобороны. 

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#всу
#рф
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В офисе Зеленского пожаловались на долгие сроки поставки вооружения Киеву
Подоляк: Обещанное Киеву оружие доходит не за неделю, а за несколько месяцев
17 ноября 2023, 17:29

Фото: istock / undefined undefined

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что оружие, обещанное Украине, доходит до страны слишком долго. На долгие сроки поставков вооружения он пожаловался украинскому телеканалу «24».

«Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7-10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней», — возмутился Подоляк .
Он также признал, что наступление Украины идет «не в том объеме и не с той скоростью», как хотелось бы.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#вооружения
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