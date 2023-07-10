Делимханов: Членам «Азова»* не будет пощады на поле боя

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что членам украинского нацформирования «Азов»* не будет пощады на поле боя и им «выпишут билет в один конец». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Делимханов добавил, что в Мариуполе эти «бандеровцы и нацики» прикрывались мирными жителями и предпочитали скрываться, а не вступать в открытый бой. Он подчеркнул, что «азовцы» умоляли сохранить им жизни.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Мы доказали, что они никакие не герои, а просто кучка трусов», — заключил депутат ГД РФ.
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Диана Аванесян