Депутат Белик: Помощь НАТО Киеву лишь затягивает конфликт

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что передачи Украине ракет дальнего радиуса действия со стороны НАТО, а в частности, Франции, для поддержки наступления Вооружённых сил Украины лишь затягивают конфликт и обостряют эскалацию.
«Такая «помощь» Киеву затягивает конфликт, вынуждая Россию предпринимать соответствующие действия. Всё то оружие, которым страны НАТО снабжают Украину, ведёт не к успехам украинской армии, как объясняют свои поставки западные политики, а лишь к эскалации конфликта», — прокомментировал в беседе с RT Белик.
А политический обозреватель Андрей Перла заявил, что различные боеприпасы и вооружения стран НАТО в помощь Украине являются лишь утешительным призом для Киева, которого не примут в альянс. Он допустил, что, возможно, создадут такой орган для интеграции, как «Совет Украина – НАТО», который на деле, по мнению эксперта, окажется бесполезным.
«Чего стоит такой совет, Россия знает лучше прочих: «Совет Россия – НАТО» ни разу ничего важного не решил», — добавил в беседе с «Царьградом» Перла.
Франция приступила к поставкам дальнобойных ракет SCALP на Украину. Так, первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон об этом объявил.
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Мелисса Тимофеева