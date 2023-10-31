Депутат ГД объяснил причину случаев «катастрофического» затягивания выплат бойцам СВО

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Российские военные не вовремя получают полагающиеся им выплаты из-за бюрократии. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, который в телеграм-канале освещает вопросы, связанные с обеспечением участников спецоперации.
Он рассказал о двух военнослужащих, которые получили ранения в феврале и январе и до сих пор не получили выплату. Иванов заявил, что эта катастрофическая задержка выплат связана с переводом солдат из одной части в другую.
«Пока проходили лечение, их части расформировали, и они стали числиться в других частях в других военных округах. Потом процесс повторился, и в итоге они оказались в третьем военном округе», — объяснил депутат.
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