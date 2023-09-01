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Депутат ГД Шеремет объяснил, зачем Буданов призвал перенести военные действия в Россию

01 сентября 2023, 17:52
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости прокомментировал заявление начальника военной разведки Украины о перенесении боевых действий на территорию России.
Ранее сообщалось, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ должны перенести ведение боевых действий на территорию России.

По мнению Шеремета, подобные заявления нужны исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления и для того, чтобы поддержать упавший боевой дух украинских военных.


Также он напомнил, что Украина неоднократно пыталась совершать агрессивные действия по отношению к России. Каждая такая попытка не увенчивалась успехом, поскольку сильная российская армия пресекала их и уничтожала террористов.

Депутат добавил, что это России следует перенести боевые действия в Киев, чтобы «уничтожить верхушку террористов во главе с Зеленским».

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#госдума
#россия
#украина
#заявление
#сво
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В зоне СВО ликвидированы три иностранных наёмника, воевавших за ВСУ
01 сентября 2023, 18:20

Фото: iStock/zabelin

За последние дни в зоне спецоперации российские военные лиувидировали трех иностранных наёмников из Колумбии, Азербайджана и Грузии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«За последние несколько дней уничтожены 3 иностранных наемника. Все они принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ», - говорится в сообщении военкоров.

Таким образом, согласно полученной информации, ликвидирован колумбиец Хосе Нельсон Фарасика Гарсия, азербайджанец Алиев Рафиг Хаджигулуоглу, и гражданин Грузии Николоз Ахвледиани.

29 августа в районе Артемовска во время выполнения боевых задач были ликвидированы сразу шесть украинских пилотов, которые имели офицерские звания. 

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#фсб
#всу
#наемники
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Le Monde: У США не хватает боевого опыта для помощи ВСУ
01 сентября 2023, 17:33

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

У американских военных нет необходимого боевого опыта, чтобы научить украинцев справляться с российскими инженерными укреплениями, возведенными на линии боевого соприкосновения. Об этом заявила эксперт некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот.
Она отметила, что в настоящее время военнослужащим ВСУ приходится сталкиваться с одной из самых сложных и тщательно оборудованных оборонительных сетей за десятилетия последних военных конфликтов. Американцы просто не обладают опытом борьбы с такими укреплениями без превосходства в воздухе, сказала эксперт в беседе с газетой Le Mond.

Авторы публикации признают, что модель боевых действий, опробованная американцами в Ираке и Афганистане, оказалась совершенно бесполезна на Украине. Мэссикот добавила, что успехи контрнаступления ВСУ будут зависеть от факторов, которые не освещаются в публичном пространстве, таких, как темпы использования артиллерийских снарядов и реальное количество потерь в живой силе и технике.

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#эксперт
#всу
#украина
#сша
#контрнаступление
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Украинское командование намеренно бросает бойцов в «мясные штурмы»
Минобороны: Командование ВСУ намеренно бросает личный состав в «мясные штурмы»
01 сентября 2023, 16:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Командование ВСУ намеренно бросает своих бойцов в бессмысленные и заведомо проигрышные атаки, заявили в Минобороны РФ.
«Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Руководство Вооруженных сил Украины не обеспечивает военных должной экипировкой, и заставляет их пешком идти по российским минным полям. 

Ранее военкор Сладков передал слова российского лидера Владимира Путина. Он заявил, что не готов видеть Киев в руинах. Сладков также подчеркнул, что в начале специальной военной операции Россия наращивала свой стратегический военный потенциал, потому дела шли не так легко, как хотелось бы. Сейчас же, российские войска перешли к тактическому уровню.

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#всу
#мина
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Путин заявил, что не готов видеть Киев в руинах
Путин заявил Сладкову, что не готов видеть Киев в руинах
01 сентября 2023, 16:08

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не готов видеть Киев в руинах, его слова передает военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.
«Меня спрашивают люди добрые: «Когда мы победим?» Можно хоть завтра, но простые украинцы должны кое-что понять. Не забуду слова, которые которые президент сказал нам с Женей Поддубным год назад: «Я еще не готов видеть Киев в руинах». Молите Бога, былые братья-украинцы, чтоб эта готовность не пришла», - прокомментировал ситуацию Сладков.

Он также отметил, что в начале специальной военной операции Россия наращивала свой стратегический военный потенциал, потому дела шли не так легко, как хотелось бы. Сейчас же, российские войска перешли к тактическому уровню.

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#киев
#владимир путин
#сво
#украина
#вс рф
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МО РФ: ВСУ массово отказываются форсировать Днепр
Минобороны: ВСУ отказываются форсировать Днепр из-за опасений погибнуть
01 сентября 2023, 15:40

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ отказываются форсировать Днепр на Херсонском направлении из-за опасений погибнуть от огня российской армии. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
По данным министерства, за последнюю неделю украинская армия потеряла до 230 военных на Херсонском направлении.  

По словам пленных украинских военнослужащих, бойцы ВСУ отказываются от поставленных им задач, в том числе по форсированию Днепра из-за опасений погибнуть. Кроме личного состава, ВСУ теряют на указанном направлении технику и вооружение западного производства, отметили в ведомстве.  

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#украина
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#вооружение
#всу
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Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ нанесли прямой удар по ТРЦ «Донецк Сити»
01 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Во время обстрела Киевского района Донецка произошло прямое попадание снаряда в здание ТРЦ «Донецк Сити». Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он также добавил, что в результате обстрела в районе ТРЦ были повреждены хозяйственные помещения.

Очевидцы случившегося делятся в соцсетях информацией о том, что в находящемся рядом дворе загорелось два автомобиля. Также и само здание «Донецк Сити» охвачено огнём.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли районы Донецка, выпустив несколько зажигательных ракет из РСЗО и кассетных снарядов. Также уточнялось, что около половины школ города проводили праздничные линейки, посвящённые Дню знаний, под обстрелами.

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#днр
#обстрел
#всу
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Россия нанесла пять ракетных ударов по военным объектам на Украине за неделю
МО: Россия за неделю нанесла пять групповых ракетных ударов по объектам на Украине
01 сентября 2023, 15:02

Фото: iStock/JARAMA

За прошедшую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Соответствующая информация размещена в телеграмм-канале российского оборонного ведомства.
Министерство сообщило, что в результате массированных атак, была нарушена система радиоразведки противника. Также, ВС РФ поразили цехи по сборке беспилотников. Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить ряд комплексов ПВО и другую технику украинских группировок.  

По информации министерства, уничтожить назначенные цели удалось за прошедшую неделю.  

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#мо
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#сво
#вс рф
#пво
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В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки БПЛА на аэропорт
01 сентября 2023, 14:36

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

После того как ВСУ атаковали Псков, более 200 жителей региона вступили в отряд территориальной обороны «Дружина». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В Псковской области уже порядка 800 человек вступили в ряды "Дружины", что немаловажно, более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию», - написал Ведерников в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что добровольцы будут обучены по дисциплинам территориальная оборона, государственная безопасность, а также борьба с преступностью. Их обучат основным принципам и навыкам патрулирования. При этом акцент будет сделан на приграничные территории Пскова и Псковского района.

Таким образом, Ведерников дал задачу заместителю руководителя аппарата правительства Андрею Вьюнову сформировать дежурные группы для патрулирования некоторых объектов, в том числе и аэропорта «Кресты», на который была совершена атака беспилотниками ВСУ. При этом Вьюнов уточнил, что только за утро 1 сентября было подано 50 заявлений от добровольцев.

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#всу
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Глава ГУР Украины Буданов признал большие потери в ВСУ
01 сентября 2023, 14:22

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ несут большие потери на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, передает телеканал 1+1.
«Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда», - так ответил Буданов на вопрос о том, как он переносит потери в рядах украинских военных.

Напомним, ранее New York Times опубликовала материал со ссылкой на американских чиновников, в котором говорилось, что ВСУ потеряли убитыми 70 тысяч человек, при этом около 120 тысяч украинских военных получили ранения. Однако секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что информация о потерях ВСУ, опубликованная западными СМИ, не является действительностью.

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