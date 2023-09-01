Депутат ГД Шеремет объяснил, зачем Буданов призвал перенести военные действия в Россию

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости прокомментировал заявление начальника военной разведки Украины о перенесении боевых действий на территорию России.
Ранее сообщалось, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ должны перенести ведение боевых действий на территорию России.
По мнению Шеремета, подобные заявления нужны исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления и для того, чтобы поддержать упавший боевой дух украинских военных.
Также он напомнил, что Украина неоднократно пыталась совершать агрессивные действия по отношению к России. Каждая такая попытка не увенчивалась успехом, поскольку сильная российская армия пресекала их и уничтожала террористов.
Депутат добавил, что это России следует перенести боевые действия в Киев, чтобы «уничтожить верхушку террористов во главе с Зеленским».
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По мнению Шеремета, подобные заявления нужны исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления и для того, чтобы поддержать упавший боевой дух украинских военных.
Депутат добавил, что это России следует перенести боевые действия в Киев, чтобы «уничтожить верхушку террористов во главе с Зеленским».
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Анастасия Чинкова