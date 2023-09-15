Депутат Госдумы Колунов отправил очередную посылку в зону СВО

Фото: пресс-служба Сергея Колунова
Депутат Государственной Думы Сергей Колунов отправил на передовую очередной груз гуманитарной помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба парламентария.
По словам Колунова, поддержка участников СВО, их семей, а также помощь жителям присоединённых территорий – приоритетные направления его депутатской работы.
Тепловизионные прицелы и рация окажутся на передовой в ближайшее время.
Сергей Колунов не в первый раз помогают подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации. В 2022 году в зону CBO отправили 30 машин с экипировкой, инструментами, продуктами и мобильной баней. А в прошлые месяцы на передовую передали антидроновое ружьё и беспилотники.
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Тепловизионные прицелы и рация окажутся на передовой в ближайшее время.
«Наступила осень, совсем скоро начнётся сезон дождей, а значит, оборудование должно быть к этому готово. Прицелы Saim как раз имеют надёжные корпуса с защитой от влаги и воды и способны работать на коротких и средних дистанциях сквозь туман, дым и осадки», – сказал депутат Сергей Колунов.Рация, по словам депутата, отечественная – «Гранит».
Сергей Колунов не в первый раз помогают подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации. В 2022 году в зону CBO отправили 30 машин с экипировкой, инструментами, продуктами и мобильной баней. А в прошлые месяцы на передовую передали антидроновое ружьё и беспилотники.
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Алиса Сергиенко