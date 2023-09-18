Депутат Госдумы назвал лицемерием условия Шольца по миру на Украине

Фото: istock / Oleg Elkov
Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговоров между Россией и Украиной.
Напомним, ранее Шольц выступил с заявлением, что для начала мирных переговоров России необходимо вывести войска с территорий конфликта.
Шеремет заявил о лицемерии немецкого канцлера, так как Германия продолжает поставлять вооружение и технику «киевскому режиму и его боевикам», при этом призывая к мирному решению. Депутат заключил, что для прекращения конфликта необходимо перестать отправлять финансы и оружие Украине. Слова депутата передают РИА Новости.
Михаил Шеремет также считает, что Шольц напрямую причастен к эскалации украинского кризиса и несет за это ответственность.
Читайте также:
Владимир Зеленский заявил о неприемлемости территориальных уступок России
Шеремет заявил о лицемерии немецкого канцлера, так как Германия продолжает поставлять вооружение и технику «киевскому режиму и его боевикам», при этом призывая к мирному решению. Депутат заключил, что для прекращения конфликта необходимо перестать отправлять финансы и оружие Украине. Слова депутата передают РИА Новости.
Читайте также:
Владимир Зеленский заявил о неприемлемости территориальных уступок России
Разведчик ВС РФ назвал вероятность наступления ВСУ на Артемовск крайне малой
Экс-разведчик США Риттер считает, что Украина «безоговорочно капитулирует»
Алина Юрчак