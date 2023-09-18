Депутат Госдумы назвал лицемерием условия Шольца по миру на Украине

Воздушная тревога объявлена утром в понедельник 18 сентября на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Согласно им, сирены воздушной тревоги включились по всей стране в 04:31 (время совпадает с московским).