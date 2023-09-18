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Депутат Госдумы назвал лицемерием условия Шольца по миру на Украине

18 сентября 2023, 08:17
Фото: istock / Oleg Elkov

Фото: istock / Oleg Elkov

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговоров между Россией и Украиной.
Напомним, ранее Шольц выступил с заявлением, что для начала мирных переговоров России необходимо вывести войска с территорий конфликта.

Шеремет заявил о лицемерии немецкого канцлера, так как Германия продолжает поставлять вооружение и технику «киевскому режиму и его боевикам», при этом призывая к мирному решению. Депутат заключил, что для прекращения конфликта необходимо перестать отправлять финансы и оружие Украине. Слова депутата передают РИА Новости.


Михаил Шеремет также считает, что Шольц напрямую причастен к эскалации украинского кризиса и несет за это ответственность.

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#финансы
#вооружение
#германия
#шольц
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Владимир Зеленский заявил о неприемлемости территориальных уступок России
18 сентября 2023, 07:57

Фото: istock / Liukov

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании СBS сделал заявление о неприемлемости окончания военного конфликта на Донбассе путем передачи территорий России.
«Нет. Это наша территория», — ответил президент Украины на вопрос о готовность отказаться от территорий ради окончания конфликта.
Также украинский лидер добавил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться даже при плохой погоде.

Кроме того, в конце августа Верховная рада приняла положение, которым исключила любые территориальные уступки ради прекращения военных действий.


Напомним, что 30 сентября 2022 президент РФ подписал с главами ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей договор о присоединении регионов к России.

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#лидер
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#рф
#контрнаступление
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Разведчик ВС РФ назвал вероятность наступления ВСУ на Артемовск крайне малой
18 сентября 2023, 06:59

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ заявил, что у украинской армии практически нет шансов подойти к Артёмовску незамеченными.

Причиной стал рельеф, а именно поля и лесополосы, которые окружают город. Об этом он рассказал во время беседы с РИА Новости. Возможность прямого наступления армии Украины на город военнослужащий оценил как малую.

«Мы находимся на окраине Артемовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая», — сказал военный.
Также разведчик заявил, что несколько дней ВСУ обстреливали близлежащую территорию артиллерией крупного калибра и кассетными боеприпасами, после чего обстрелы прекратились на 2 дня.

«Это значит, либо экономят, либо кого-то ждут», — заключил он.
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#город
#всу
#вс рф
#артемовск
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Зеленский: «Контрнаступ» Украины продолжится даже при плохой погоде
18 сентября 2023, 06:46

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) будет продолжено даже несмотря на грядущее ухудшение погоды и приход осенней распутицы. Такое условие поставил своим военным президент Украины Владимир Зеленский, давая интервью американской телекомпании CBS.
«Нам нужно <…> двигаться вперед. <…> Забудьте о погоде и тому подобном», — жёстко «припечатал» военных Зеленский.

Кроме того, шестой президент Украины исключил какую-либо возможность завершения военного конфликта путём передачи Москве украинских территорий.

Ранее на Западе обеспокоились помощью, которую Вооруженным силам РФ могут оказать дожди и снегопады, которые способны помешать частям ВСУ прорвать хорошо отлаженную российскую оборону.

Материал об этом появился в издании The Wall Street Journal. Один из опрошенных украинских военных посетовал, что дождь и осенняя распутица до предела усложнят передвижение военной техники. Авторы статьи указали, что бронетехнике будет крайне трудно передвигаться по рыхлой из-за дождей и снега земле, что создаст еще большие сложности для украинского «контрнаступа».

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#владимир зеленский
#контрнаступление
#украина
#погода
#всу
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Около Приютного в ДНР уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ
18 сентября 2023, 06:16

Фото: istockphoto/Aleksandr_Golubev

Подразделения группировки Вооружённых сил РФ «Восток» уничтожили на Южно-Донецком направлении две разведывательных и одну штурмовую группу украинской армии в районе Приютного (Донецкая Народная Республика), сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Кроме того, как рассказал журналистам начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов, артиллерия группировки  уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Новополя (ДНР), а также склад боеприпасов в Углесборочном и шесть миномётных расчётов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
#всу
#сво
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ТАСС: Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
18 сентября 2023, 06:04

Фото: iStock/Sergii_Zhmurchak

Воздушная тревога объявлена утром в понедельник 18 сентября на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Согласно им, сирены воздушной тревоги включились по всей стране в 04:31 (время совпадает с московским).
Ранее воздушную тревогу объявляли в столице страны — Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#воздушная тревога
#украина
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В зоне СВО испытают новый композитный дрон-камикадзе «БАС-80»
18 сентября 2023, 05:42

Фото: iStock/vadimrysev

Дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80», полностью собранные из композитных материалов, готовы к отправке для испытаний в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
«Мы передали «Царским волкам» пару наших «БАС-80», — сказал журналистам Дудоров. 

Благодаря использованию композитов, пояснил он, новый дрон удалось сделать максимально удобным, компактным и лёгким — его вес составляет всего 1700 граммов.

По словам Дудорова, «БАС-80» создавался для российского робота «Маркер», впервые запущен он также был с этой платформы. В настоящее время он используется без боевой части, однако вскоре станет обладать ударной направленностью.

Ранее Евгений Дудоров сообщал журналистам, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине могут начать использовать беспилотные грузовики. Их можно использовать для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненных.

Исполнительный директор «Андроидной техники» особо подчеркнул, что поставленные перед предприятием задачи довольно сложны, так как отсутствует инфраструктура для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения беспилотников. Однако их вполне можно решить.

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#сво
#вооружённые силы рф
#испытания
#дрон
#беспилотник
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Экс-разведчик США Риттер считает, что Украина «безоговорочно капитулирует»
Бывший американский разведчик Риттер: Мир будет заключен на условиях России
18 сентября 2023, 05:18

Фото: iStock/booblik_uk

Мир после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине будет заключен исключительно на тех условиях, которые будут устраивать Москву, считает экс-разведчик армии США Скотт Риттер. Своим мнением он поделился на YouTube-канале Reporterfy Media.
«Конфликт закончится победой России, которая продиктует и условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Скорее всего, Украина безоговорочно капитулирует», — заявил Скотт Риттер.

По мнению бывшего разведчика, власти Украины не хотят признать, что её солдаты неспособны отобрать назад территории, занятые Россией в ходе СВО — а значит, рано или поздно Киев окажется в безвыходном положении, даже будучи уже за переговорным столом.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс в настоящее время не видит политических условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. Президент же РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров, но Киев отмалчивается. 

Напомним, что последний раз стороны конфликта встречались на переговорах во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Владимир Мединский заявил о заморозке процесса переговоров.

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#мир
#сво
#россия
#украина
#конфликт
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«Зеркало недели»: Взрывы прогремели в одесском городе Измаиле
18 сентября 2023, 00:31

Фото: iStock/Multipedia

Взрывы произошли в украинском городе Измаиле, расположенном в Одесской области, сообщило издание «Зеркало недели». Каких-либо иных подробностей не приводится.
До этого украинские СМИ сообщали об объявлении воздушной тревоги и последующих взрывах в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#одесса
#взрывы
#украина
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Ходаковский: Командир 31-й ДШБ Кондрашкин с позывным «Дунай» погиб в боях
18 сентября 2023, 00:30

Фото: iStock/jorgeantonio

Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Телеграм-канале сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковника Андрея Кондрашкина с позывным «Дунай».
«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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