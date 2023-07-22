Депутат Госдумы Бородай оказался под танковым обстрелом в зоне СВО

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Депутат Госдумы, экс-председатель Совета министров ДНР Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО.
Телеграм-канал Союза добровольцев Донбасса пишет, что накануне Александр Бородай посетил расположение разведывательно-штурмовой бригады СДД.
После этого, когда автомобиль, где находился депутат, ехал по открытому участку дороги на южном фланге артемовского фронта с расстояния 3 км начал обстрел украинский танк.
Осколки повредили автомобиль, два офицера штаба бригады оказались ранены. По предварительной версии, за автомобилем могли следить с помощью дрона.
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После этого, когда автомобиль, где находился депутат, ехал по открытому участку дороги на южном фланге артемовского фронта с расстояния 3 км начал обстрел украинский танк.
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Мария Фирсова