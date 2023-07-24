Депутат Колунов отправил гуманитарную помощь в зону СВО и приграничные районы

Фото: пресс-служба Сергея Колунова
Депутат Госдумы Сергей Колунов отправил груз гуманитарной помощи жителям приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
Как рассказал Колунов, в коробках – предметы личной гигиены, одежда, игрушки для детей. А военнослужащим отправили термобельё, тёплые носки и бритвенные принадлежности.
По словам депутата, поддержка бойцов, находящихся в зоне СВО, их семей, а также помощь жителям новых территорий остаются приоритетными направлениями работы депутатского корпуса.
Колунов и Фонд адресной помощи «СК Развитие» не в первый раз помогают подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации. В прошлые месяцы на передовую передали антидроновое ружьё и квадрокоптеры. А в прошлом году в зону проведения CBO отправили 30 машин с экипировкой, инструментами и продуктами, а также мобильную баню.
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По словам депутата, поддержка бойцов, находящихся в зоне СВО, их семей, а также помощь жителям новых территорий остаются приоритетными направлениями работы депутатского корпуса.
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Лора Луганская