Депутат Колунов отправил в зону СВО гуманитарную помощь

Фото: пресс-служба Сергея Колунова
«Символично, что мы отправляем новую посылку в День воздушно-десантных войск. Внутри – всё самое необходимое: термобельё, тёплые носки, бритвенные принадлежности. Не забываем о мирных жителях и детях. Одежда, продуктовые наборы, игрушки и книги присутствуют в каждой из посылок», – рассказал депутат.По словам Колунова, поддержка участников СВО, их семей, а также помощь жителям присоединённых территорий – приоритетные направления его депутатской работы.
«Многое уже сделано, но возникают новые потребности. Будем их отрабатывать вместе с Фондом адресной помощи «СК Развитие»», – заверил он.Колунов и фонд не в первый раз помогают подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации. В 2022 году в зону CBO отправили 30 машин с экипировкой, инструментами, продуктами и мобильной баней. А в прошлые месяцы на передовую передали антидроновое ружьё и беспилотники.
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