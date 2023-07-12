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Депутат Колунов передал рации военнослужащим в зоне СВО

12 июля 2023, 12:10

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов передал рации подмосковным бойцам, проходящим службу в зоне специальной военной операции.
Потребность в рациях высказал депутату один из жителей Подмосковья в ходе личного приема граждан, сообщает «Радио 1» пресс-служба депутата Государственной Думы Сергея Колунова.

Вопрос с приобретением раций решился оперативно, на данный момент устройства уже переданы одному из военнослужащих воинской части 14361-4 и в скором времени их направят в зону СВО.

«Конечно, военным необходимы рации с безопасной связью, с определенным классом шифрования. Да и подразделения желательно укомплектовывать одинаковыми моделями. Мы постарались сделать так. Верим в наших защитников и продолжим оказывать всю необходимую им помощь», — поделился депутат Госдумы Сергей Колунов.
Депутат Сергей Колунов и Фонд адресной помощи «СК Развитие» регулярно оказывают помощь и поддержку подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации.

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#Сергей Колунов
#СВО
#спецоперация
#рация
#гумпомощь
#Единая Россия
#Госдума
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Военный эксперт Живов рассказал о преимуществах службы по контракту
12 июля 2023, 11:20

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Военный блогер, автор Телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов рассказал в беседе с «Радио 1» о преимуществах службы по контракту.
«Достаточно высокая заработная плата, свыше 200 тысяч рублей, а дальше в зависимости от региона выплачиваются различные подъёмные, льготы на коммунальные услуги, отсрочка банковских кредитных платежей, право на преимущественное поступление детей в высшие учебные заведения бесплатно. Всё зависит ещё от того, на сколько человек подписывает контракт. Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы военнослужащие приходили на длительный срок в армию, поэтому, чем длиннее контракт, тем большее количество преференций получают военнослужащие. Плюс есть премии за подбитую технику, за уничтоженные танки и сбитые самолёты», – сообщил эксперт.
Московский областной пункт отбора в Балашихе примет всех желающих заключить контракт для прохождения военной службы. Кандидаты должны соответствовать всего несколько требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание. 

Россиянин, заключивший контракт, получит денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Выплаты состоят из месячного оклада и соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных. 

Основные преимущества, которые получат добровольцы, подписавшие контракт для прохождения службы в зоне СВО, следующие: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей. 

Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#служба
#контракт
#СВО
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Пушилин: ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении
12 июля 2023, 11:09

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении.
Он также добавил, что российские подразделения пошли в атаку на Авдеевском направлении. Об этом Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live».

Глава региона отметил непростые условия на Авдеевском направлении. Он сообщил об изменении позиций и определенных успехах военнослужащих, несмотря на жесткие условия в северной части района. На указанные направления подтянуты резервы и силы, подчеркнул Пушилин.

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#Пушилин
#ВС РФ
#наступление
#Авдеевское направление
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Рогов: Немецкие танки Leopard не оправдали ожиданий ВСУ
12 июля 2023, 08:30

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что неуязвимость немецких танков Leopard оказалась лишь нелепым мифом.
Он пояснил, что распространение информациии о неуязвимости танков была пиаром и мифом, который нужно резвеять. Об этом он сообщил в беседе с изданием РИА Новости.

Политик заявил, что на поле боя немецкие танки не показали эффективности, о которой говорил Запад. Техника никак не зарекомендовала себя в бою и оказалась лишь мифом, подчеркнул он.

«Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом», - заключил Рогов. 
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#танки
#ВСУ
#Украина
#Рогов
#Leopard
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Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском
12 июля 2023, 08:18

Фото: iStock/zabelin

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники прибыли в подразделения ВСУ, дислоцированные на купянском участке фронта.
По его словам, иностранные бойцы усилят диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Военный эксперт отметил, что прибыли наемники совместно с техникой и вооружением. По экипировке солдат стало понятно, что прибыли специалисты в области разведывательной деятельности. Марочко сообщил, что солдаты будут переброшены для усиления на купянское направление. Украина стягивает в этот район резервы и дополнительную технику, добавил эксперт. 

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#наемники
#ВСУ
#Украина
#Купянск
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Военкоры «РВ» показали кладбище американской техники ВСУ на Запорожье
12 июля 2023, 06:58

Фото: iStock/huettenhoelscher

Российские военные корреспонденты продемонстрировали в соцсетях кладбище американской военной техники на Запорожском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»




«Кладбище техники США у Орехова. Бойцы 71-го полка и уничтоженные БМП Bradley на Запорожском фронте. Часть бронемашин уничтожена, а часть из них просто брошена», — отметили военкоры. 

Ранее российское подразделение разведки засняло на камеру уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. То, что осталось от БМП Bradley, показал офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол». Машина была подбита российскими бронебойщиками, которая при этом взорвалась на минных заграждениях на авдеевском направлении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военкоры
#Запорожская область
#военная техника
#СВО
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Рогов рассказал о взрывах в Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях
12 июля 2023, 02:37

Фото: iStock/Zeferli

Сразу в нескольких областях Украины звучат взрывы, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, несколько российских беспилотников «Герань-2» наносят удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

«Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для местных жителей. ВС РФ, предположительно, нанесла удары по военным объектам ВСУ», — отметил Рогов.

Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, сейчас воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины. В красной зоне ранее находились Сумская и Полтавская области, сейчас к ним добавились Киевская, Черниговская, Черкасская и Кировоградская области.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Владимир Рогов
#взрывы
#Сумская область
#Киевская область
#Украина
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Экс-разведчик США Риттер: Отказ НАТО принимать Украину деморализует ВСУ
12 июля 2023, 00:11

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ могут потерять моральный дух после отказа НАТО принять Украину в альянс. Такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер
«Сейчас альянс фактически говорит Украине: просто продолжайте умирать, ребята», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Он также считает, что украинские военные могут потерять моральный дух из-за того, что НАТО не приняла Украину в альянс. Он объяснил, что основной целью контрнаступления ВСУ было показать, что Киев достоин поддержки стран-участниц альянса, однако ожидания не оправдались.

По словам Риттера, Украина самостоятельно выбрала путь, который привел ее к большим потерям в живой силе и технике. Он заключил, что сейчас ВСУ практически полностью разгромлены, а западная техника в большинстве своем уничтожена российскими силами.

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#Украина
#ВСУ
#контрнаступление
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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Украина находится на грани капитуляции
11 июля 2023, 23:27

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Провал наступления ВСУ привел к тому, что Украина находится на грани капитуляции. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.
«Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции. Через пару недель это станет очевидным для всех», — заявил Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Он считает, что украинским властям пора задуматься о проведении мирных переговоров с Россией во избежание более серьезных последствий. Макговерн объяснил, что при желании ВС РФ с легкостью пресекут Днепр и пойдут на Одессу, выдвинув руководству Украины более жесткие требования.

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#ВСУ
#Украина
#контрнаступление
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ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами
11 июля 2023, 21:45

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Украинская сторона применила кассетные боеприпасы при обстреле города Токмак в Запорожской области. Об это говорится в сообщении оперативных служб региона.

«В 17.15 боевики нацистского киевского режима обстреляли город Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что удары пришлись по району птицефабрики, также прилеты зафиксированы на окраине Токмака при выезде в сторону Васильевки.

Ранее об обстреле Токмака сообщал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, несколько ракет были сбиты российской системой ПВО.

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#Запорожская область
#ВСУ
#кассетные боеприпасы
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