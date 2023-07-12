Депутат Колунов передал рации военнослужащим в зоне СВО

Фото: пресс-служба Сергея Колунова
Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов передал рации подмосковным бойцам, проходящим службу в зоне специальной военной операции.
Потребность в рациях высказал депутату один из жителей Подмосковья в ходе личного приема граждан, сообщает «Радио 1» пресс-служба депутата Государственной Думы Сергея Колунова.
Вопрос с приобретением раций решился оперативно, на данный момент устройства уже переданы одному из военнослужащих воинской части 14361-4 и в скором времени их направят в зону СВО.
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«Конечно, военным необходимы рации с безопасной связью, с определенным классом шифрования. Да и подразделения желательно укомплектовывать одинаковыми моделями. Мы постарались сделать так. Верим в наших защитников и продолжим оказывать всю необходимую им помощь», — поделился депутат Госдумы Сергей Колунов.Депутат Сергей Колунов и Фонд адресной помощи «СК Развитие» регулярно оказывают помощь и поддержку подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации.
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Алиса Сергиенко