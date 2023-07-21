Депутат Лантратова предложила увеличить срок отпуска для мобилизованных

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту, который составляет 30 дней. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, на данный момент мобилизованные россияне, которые принимают участие в СВО, имеют право на отпуск сроком 14 календарных дней без учета времени на дорогу к месту проведения отпуска и обратно.
Лантратова дополнила, что отпуск предоставляется каждые полгода, соответственно, ежегодно мобилизованные граждане имеют право на 28 календарных дней отпуска.
Парламентарий уточнила, что для военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту (независимо от их участия в спецоперации), минимальная длительность отпуска составляет 30 календарных дней каждый год. Как считает депутат, по этой причине существует неравенство в правах участников СВО.
Для того чтобы устранить существующее разделение между контрактниками и мобилизованными, Лантратова выдвинула предложение увеличить суммарную длительность отпуска для мобилизованных до 30 дней в течение года.
RT приводит предложение депутата о рассмотрении вопроса о возможности предоставления мобилизованным одного дополнительного дня отпуска за каждые 3 дня непосредственного участия в активных боевых действиях.
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Лантратова дополнила, что отпуск предоставляется каждые полгода, соответственно, ежегодно мобилизованные граждане имеют право на 28 календарных дней отпуска.
Для того чтобы устранить существующее разделение между контрактниками и мобилизованными, Лантратова выдвинула предложение увеличить суммарную длительность отпуска для мобилизованных до 30 дней в течение года.
RT приводит предложение депутата о рассмотрении вопроса о возможности предоставления мобилизованным одного дополнительного дня отпуска за каждые 3 дня непосредственного участия в активных боевых действиях.
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Екатерина Коршунова