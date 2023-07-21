Депутат Нилов поддержал идею увеличения срока отпуска для мобилизованных

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Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею увеличения срока отпуска для мобилизованных до 30 календарных дней. Об этом сообщает RT.
Нилов заявил, что поступает «огромное количество писем» от жен мобилизованных, в которых говорится о необходимости увеличения отпуска мобилизованных граждан.
Напомним, ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту, который составляет 30 дней. Парламентарий уточнила, что для военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту (независимо от их участия в спецоперации), минимальная длительность отпуска составляет 30 календарных дней каждый год. Как считает депутат, по этой причине существует неравенство в правах участников СВО.
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«Считаю, что дополнительные два дня, которые мобилизованный военнослужащий может побыть дома с семьей, конечно, пойдут ему только на пользу», — цитирует депутата RT.
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Екатерина Коршунова