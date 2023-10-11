Депутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета

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Член комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в интервью телеканалу «Эспрессо» подчеркнула, что украинский государственный бюджет подвергается разворовыванию близкими к власти лицами. Эти действия, по ее словам, привели к ограничению помощи, предоставляемой стране со стороны западных партнеров.
Ранее глава Международного валютного фонда на Украине, Гэвин Грей выразил опасения относительно уменьшения объемов поддержки для Украины. Грей уточнил, что в случае продолжения военных действий и затягивания конфликта, стране необходимо будет усилить внутренние источники доходов, включая налоги и пошлины.
Нина Южанина отметила, что такое заявление со стороны Грея было ожидаемым, и это подчеркивает необходимость укрепления внутренних финансовых ресурсов Украины. Она также выразила серьезные опасения относительно разворовывания средств непосредственно из государственного бюджета. Она утверждает, что к этим действиями причастны лишь те, кто находится близко к власти.
Член Верховной рады подчеркнула, что такие практики приведут к ограничению финансирования Украины из-за ее негативной репутации, и без внешней поддержки страна не сможет обеспечить свои финансовые потребности.
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Нина Южанина отметила, что такое заявление со стороны Грея было ожидаемым, и это подчеркивает необходимость укрепления внутренних финансовых ресурсов Украины. Она также выразила серьезные опасения относительно разворовывания средств непосредственно из государственного бюджета. Она утверждает, что к этим действиями причастны лишь те, кто находится близко к власти.
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Артем Кузьмин